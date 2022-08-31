واشنطن تعلن "في الأيام المقبلة" مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

تُعلن الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة" مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وفق ما أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "يهمنا التأكد من أن لدى (الأوكرانيين) الوسائل للانتصار في أرض المعركة ولذلك تعهدنا بأكثر من 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وسنستمر وسيكون هناك في الأيام المقبلة إعلانات بشأن مساعدات جديدة".

وامتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا في جنوب البلاد لا سيما حول خيرسون، إحدى المدن الأوكرانية الرئيسية القليلة التي سيطرت موسكو.

وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي "نترك للأوكرانيين التحدث بشأن العمليات العسكرية ونجاح هذه العمليات سواء كانت هجومية أو دفاعية".