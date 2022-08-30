انقطاع الكهرباء عن 375 ألف شخص بعد عواصف في ميشيغان

انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولاية ميشيغان الأميركية، اليوم الثلاثاء، بعدما اقتلعت العواصف القوية الأشجار وأسقطت الآلاف من خطوط الكهرباء في الولاية وتسبب أحدها في مقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما صعقا بالكهرباء.

وقالت شركات المرافق صباح اليوم إن أكثر من 375 ألف عميل ما زالوا بلا كهرباء.

وقال مسؤولون وصحيفة ديترويت نيوز إن عشرات المدارس في جنوب شرق ميشيغان، بما في ذلك ما يقرب من 20 مدرسة في مدينة ديترويت وحدها، ألغت الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب الانقطاعات.

وقالت الشرطة في مونرو إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت للصعق بالكهرباء في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين عندما لامست خطا كهربائيا سقط خلال العاصفة في الفناء الخلفي لمنزلها.

وأضافت الشرطة أنه عندما وصل المسؤولون إلى مكان الحادث، وجدوا الفتاة ممسكة بالخط وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وقال مسؤولون في بيان إن الفتاة كانت تسير مع صديقتها في فناء منزلها الخلفي عندما أمسكت بما اعتقدت أنه عصا، لكنه في الواقع كان خط كهرباء.

وضربت العواصف أيضا أجزاء من إيلينوي وإنديانا وأوهايو في وقت متأخر أمس. وقال مسؤولو الإطفاء في ولاية أوهايو إن امرأة لقيت حتفها جراء العواصف.