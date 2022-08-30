الاتحاد الأوروبي يدرس وضع برنامج تدريب عسكري لأوكرانيا

وافق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات لإعداد برنامج تدريب عسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما قال جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

وأكد بوريل أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بسبب الطبيعة غير الرسمية للاجتماع، لكنه قال إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدركت أن تقديم تدريب لأوكرانيا يحتاج إلى التنسيق.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد طرحوا قبل ستة أشهر فكرة توفير تدريب عسكري للقوات الأوكرانية وسط نقاشات أوسع نطاقا بشأن المساعدات العسكرية أثناء المراحل المبكرة من الحرب الروسية.

وعاد المقترح ليطرح بقوة حالياً على جدول الأعمال، في ظل تولي جمهورية التشيك، الداعمة القوية لأوكرانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي توجه جدول أعمال سياسة التكتل.