الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لمساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات

قال مسؤولون إن الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء عاجل، اليوم الثلاثاء، من أجل مساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص حتى الآن.

وقالت المنظمة العالمية إنها تسعى للحصول على 161 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية ونقدية ضرورية.

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ منتصف شهر يونيو، تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص.

وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، إن النداء سيتم إطلاقه من جنيف والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في نفس الوقت.

ودعا هارنيس إلى "تقاسم الأعباء والتضامن في أعقاب الكارثة الناجمة عن تغير المناخ"، والتي قال إنها من المتوقع أن تتفاقم.