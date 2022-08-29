مصدر أمني: أتباع الصدر يقتحمون القصر الحكومي في بغداد

اقتحم العشرات من أتباع مقتدى الصدر، القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، للتعبير عن غضبهم بعدما أعلن الصدر اعتزاله النهائي العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن أنصار الصدر دخلوا إلى القصر الجمهوري الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة والتي أُغلقت مداخلها.

وكان الأمن العراقي قد فرض حظر تجوال شامل في بغداد يبدأ من الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي.‭‭