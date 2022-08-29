أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب، وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أنه تم، خلال أول من أمس فقط، إبحار 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية، موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن محمّلة بـ45 ألف طن من الحبوب.

وبحسب الوزارة، تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ مارس الماضي.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تم إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، ومن ثم تم إغلاق طرق تصدير مهمة طوال أشهر.

يذكر أن كلاً من أوكرانيا وروسيا وقّعتا اتفاقاً مع تركيا بشكل منفصل بوساطة من الأمم المتحدة، في 22 يوليو الماضي، من أجل إتاحة التصدير من أوكرانيا من ثلاثة موانئ.