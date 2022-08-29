مطار معيتيقة: حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بصورة طبيعية، وأن العمل جارٍ على إعادة التشغيل وفق جداول الرحلات المعتمدة.

وكانت شركة الأجنحة الليبية للطيران قد ألغت رحلاتها، أول من أمس، من وإلى مطار معيتيقة الدولي جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت إلى أن الرحلات الملغاة ستظل متوقفة خلال 24 ساعة.

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإفريقية أن التشغيل طبيعي حسب الجدول المعتمد من مطار معيتيقة الدولي، ودعت المسافرين ممن لديهم حجوزات إلى الحضور للمطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.