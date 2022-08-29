تركيا تتهم اليونان بـ «عمل عدائي» ضدّ طائراتها

أعلنت تركيا، أمس، أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي «اس-300» لليونان، مندّدة بـ«عمل عدائي».

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بإغلاق أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات «إف-16» التركية التي كانت تجري يوم الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي «عملاً عدائياً» بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

غير أن الطائرات التركية «نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة».

وبين الدولتين الجارتين العضوين في الناتو، خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوّات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمّات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيّما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.