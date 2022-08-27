فرنسا: «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء «النووي»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس،

رداً على سؤال حول احتمال إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصاً مع الولايات المتحدة «باتت الكرة في ملعب الإيرانيين».

وأضاف: «لا يعود لي أن أقوم بتكهنات»، ولكن «كنا حريصين للغاية على ضمان الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد» خلال «النقاشات المهمة مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن، والمستشار (الألماني أولاف) شولتس ورئيس الوزراء (البريطاني بوريس) جونسون للمضي قدماً». وأضاف: «الكرة الآن في ملعب الإيرانيين».

وقال ماكرون: «أعتقد أنه اتفاق مفيد إذا أبرم بالشروط المعروضة اليوم»، وهو «أفضل من عدم وجود اتفاق». وأضاف: «لكنه أيضاً اتفاق لا يعالج كل المسائل، نحن ندرك ذلك، وبالتالي سيتطلب التحدث مع إيران حول الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار في مواقع عدة».