محمد بن زايد والرئيس المصري يتفقدان مشروعاً سياحياً في مدينة العلمين

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أحد المشاريع الاستثمارية في مدينة العلمين يرافقهما عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي.

واستمع سموه والقادة إلى شرح بشأن مشروع «فندق ريجال هايتس العلمين»، الذي يضم عدداً من المرافق السياحية، ثم شهد الجميع عروض الألعاب النارية واستعراض المظليين.

وأقام الرئيس المصري مأدبة عشاء تكريماً لحضور القادة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري قد استقبلا في مطار العلمين إخوانهما ملك البحرين وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الدول الخمس وشعوبها، والتي تقوم على أواصر الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس المصري عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الجولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، حميد عبيد خليفة أبوشبص.