محمد بن زايد والرئيس المصري يتفقدان مشروعاً سياحياً في مدينة العلمين بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، أحد المشاريع الاستثمارية في مدينة العلمين يرافقهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.

واستمع سموه والقادة لشرح بشأن مشروع "فندق ريجال هايتس العلمين" الذي يضم عدداً من المرافق السياحية؛ وبعدها شهد الجميع عروض الألعاب النارية واستعراض للمظليين. وأقام الرئيس المصري مأدبة عشاء تكريما لحضور القادة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري قد استقبلا في مطار العلمين إخوانهما ملك البحرين وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الدول الخمس وشعوبها والتي تقوم على أواصر الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس المصري عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الجولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي حميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.