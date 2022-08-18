الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية

هنأت دولة الإمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية الانتخابية، وفوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، متمنية للرئيس التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق نحو التقدم والرخاء.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إلى أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهوية كينيا علاقات وطيدة في المجالات كافة، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وفي واشنطن دعت الولايات المتّحدة إلى «الهدوء والصبر» في كينيا حيث أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا رفضه النتيجة التي صدرت وأعطت الفوز لمنافسه نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «ندعو كل الأطراف المعنية إلى العمل سوياً بشكل سلمي لحلّ القضايا العالقة، وإلى القيام بذلك عبر اتّباع الآليات الموجودة لتسوية المنازعات».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي «نحضّ قادة كلّ الأحزاب السياسية على الاستمرار في دعوة أنصارهم إلى عدم اللجوء إلى العنف».

وأوضح برايس أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العائد من جولة في إفريقيا تحادث الأحد مع الرئيس الكيني المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحضّه على «الهدوء والصبر» خلال العملية الانتخابية.

وبعد ستة أيام من الانتخابات التي جرت بهدوء في التاسع من أغسطس، أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا مساء الإثنين فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته روتو بنسبة 50.49% من الأصوات مقابل 48.85% لرايلا أودينغا.