هجوم سيبراني على موقع مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية

قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية «إينرغوأتوم» العامة في بيان إنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي «غير مسبوق» على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت على «تليغرام» إنه في 16 أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الحرب الروسية ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي».

وأضافت أن الموقع «تعرض للهجوم من الأراضي الروسية».

وقالت إينرغوأتوم إن مجموعة «الجيش السيبراني الشعبي» الروسية استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.

ودعت قناة على «إنستغرام» بالروسية تحمل اسم «الجيش السيبراني الشعبي» متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية.

لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت «تغيير» المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو «المعهد الأوكراني للذكرى القومية» وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني. ويأتي الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد فيه التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس بعيد بدء الحرب. ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.