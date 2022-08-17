عقوبات صينية على 7 مسؤولين تايوانيين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، أن الصين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان بما يتعارض مع مبدأ «الصين الواحدة».

وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من الشهر الجاري، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنغتون كو، الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينغ-تشانغ، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس البرلمان يو سي-كون.