أول سفينة أممية محمّلة بالحبوب تغادر من أوكرانيا باتجاه إفريقيا

غادرت، أمس، أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية ميناء بيفديني في جنوب أوكرانيا، متّجهة إلى إفريقيا وهي محمّلة بنحو 23 ألف طنّ من القمح، حسبما أعلنت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية.

وقالت الوزارة على تليغرام: «غادرت سفينة (إم في برايف كومندير) المحمّلة بالحبوب لإفريقيا، ميناء بيفديني. باتجاه ميناء جيبوتي حيث سيتم تسليم المواد الغذائية عند وصولها إلى المستهلكين في إثيوبيا».

ولفتت إلى أن السفينة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة محمّلة بـ23 ألف طنّ من القمح.

وكان وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف قال قبل يومين في ميناء بيفديني: «آمل أن تصل بواخر أخرى مستأجرة في إطار برنامج الأغذية العالمي إلى موانئنا، وآمل أن تكون هناك قريباً باخرتان أو ثلاث إضافية».

وهذه هي الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية التي تغادر أوكرانيا منذ أن وقّعت كييف اتفاقاً في يوليو الماضي مع روسيا بوساطة تركية وبإشراف الأمم المتحدة، ينص على استئناف تصدير حبوب أوكرانيا بعدما توقّف بسبب الحرب بين البلدين.

وغادرت أول سفينة تجارية في الأول من أغسطس الجاري، وانطلقت 16 باخرة من أوكرانيا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق تعداد للسلطات الأوكرانية، لكن لم تكن غادرت بعد أي باخرة إنسانية تابعة للأمم المتحدة الميناء.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول في العالم المصدرة للقمح الذي تشهد أسعاره ارتفاعاً كبيراً بسبب الحرب.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن 345 مليون شخص، وهو رقم قياسي، في 82 بلداً، يواجهون اليوم انعداماً في الأمن الغذائي، فيما تُهدّد المجاعة نحو 50 مليون شخص في 45 بلداً إن لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.

وقال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، أمس، إن بلاده يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر المقبل، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير أربعة ملايين طن منها شهرياً.