كوريا الشمالية تلغي الكمامات وتعلن «الانتصار» على «كورونا»

قالت وسائل إعلام رسمية، أمس، إن كوريا الشمالية ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى مع إعلان الزعيم كيم جونغ أون الانتصار على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد.

وترأس كيم اجتماعاً بشأن فيروس كورونا، يوم الأربعاء الماضي، وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء التي تم فرضها قبل نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً أن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على «حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء».

وفي ظل التحول إلى نظام «عادي» لمكافحة الوباء من نظام «المستوى الأعلى»، ألغت كوريا الشمالية إلزامية وضع الكمامات والقواعد الأخرى في جميع المناطق باستثناء المناطق الحدودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وأوصت كوريا الشمالية من يعانون أعراضاً في الجهاز التنفسي بضرورة استخدام الكمامات، وحثت الناس على التحلي باليقظة ضد «الأشياء غير الطبيعية» التي وصفتها بيونغ يانغ بأنها سبب للعدوى.

وألقت كوريا الشمالية باللوم في تفشي فيروس كورونا على «الأشياء الغريبة» بالقرب من حدودها مع الجنوب.