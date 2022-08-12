نزوح مليون شخص في الصومال جراء الجفاف

تسببت موجة الجفاف القوية التي تجتاح الصومال في نزوح مليون شخص، على ما أفادت الأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين، أمس.

ونزح أكثر من 755 ألف شخص خلال هذا العام داخل الصومال جراء الجفاف الذي يضرب القرن الإفريقي وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجلس النرويجي.

ويرتفع بذلك عدد النازحين إلى المليون منذ يناير 2021، تاريخ بداية موسم الجفاف الشديد.

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين في الصومال محمد عبدي في بيان، إن «رقم المليون شخص هو بمثابة جرس إنذار للصومال».

وأضاف «ترخي المجاعة بظلالها على البلاد بأكملها. نشاهد مزيداً من العائلات التي تضطر لترك كل شيء لأنه لم يعد هناك ماء ولا غذاء في قراهم. وهناك ضرورة ماسة لزيادة المساعدات المالية قبل فوات الأوان».

تشهد الصومال منذ سنتين جفافاً لم تعرفه منذ 40 عاماً، وفقاً للمنظمتين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين صومالي خلال الأشهر المقبلة. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من خطر انتشار المجاعة في ثماني مناطق في الصومال حتى شهر سبتمبر المقبل، إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض المنتج الحيواني وفي حال لم تصل المساعدات الإنسانية إلى من يستحقها.