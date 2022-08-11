وفد من حزب المعارضة الرئيس في تايوان يزور الصين

أرسل حزب المعارضة الرئيس في تايوان وفداً إلى الصين، أمس، رغم التوترات المستمرة بسبب المناورات العسكرية التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة.

ووصل وفد برئاسة اندرو هسيا، نائب رئيس الحزب القومي الصيني المعارض في تايوان، تايبيه لزيارة الصين أمس.

وقال الحزب إن الزيارة مقررة سلفاً منذ وقت طويل للقاء رجال الأعمال ومواطنين من تايوان يعيشون ويدرسون في الصين، وبصورة أساسية في الأقاليم الساحلية بجنوب شرق الصين، مثل فوجيان.

وتنتهي فترة الحجر الصحي في الصين، التي سيخضع لها الوفد في 21 أغسطس الجاري، وسيعود إلى تايوان في 27 أغسطس.

وأعربت رئيسة تايوان تساي انغ وين عن غضبها من زيارة الحزب القومي الصيني للصين، وقالت في اجتماع للحزب التقدمي الديمقراطي، أمس: «في الوقت الحالي، مازال الحزب القومي الصيني مصرّاً على الذهاب للصين، ليصيب شعبنا بخيبة الأمل. الطريقة التي يتعامل بها ترسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي».