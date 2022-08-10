الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد خطر وشيك في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا ترى خطراً وشيكا على السلامة النووية بعد قصف أكبر محطة طاقة نووية في زابوريجيا بأوكرانيا.



وقال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "بناء على المعلومات التي قدمتها أوكرانيا، خلص تقييم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه لا يوجد هناك خطر وشيك على السلامة النووية نتيجة للحادث الذي وقع يوم السبت الماضي".



وأضاف أن السلطات الأوكرانية أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن هناك ضرراً لكن قياسات الإشعاع ما زالت عند المستويات الطبيعية.