كوريا الشمالية تعلن دعمها الكامل للصين

انتقدت كوريا الشمالية الأربعاء تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفق وسائل إعلام رسمية.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان في وقت متأخر الثلاثاء لتصبح أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما، في حين اعتبرت بكين زيارتها بمثابة استفزاز كبير.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ ستدعم بالكامل موقف بكين، محملا واشنطن مسؤولية إثارة التوترات في المنطقة.

وأضاف المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هي السبب الأساسي لتعكير السلام والأمن في المنطقة".

واعتبر البيان تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين وقضيتها تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد، مؤيداً احتجاج بكين الشديد على الزيارة وحق الدول ذات السيادة باتخاذ إجراءات مضادة".

وندد البيان بشدة بأي تدخل لقوى خارجية في قضية تايوان، مقدما الدعم الكامل لموقف الحكومة الصينية في الدفاع بحزم عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها.