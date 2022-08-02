المفوضية الأوروبية تعلن عن صفقة شراء مشتركة لحوالي 250 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن صفقة شراء مشتركة اليوم الثلاثاء، ضمنت من خلالها 14 دولة الحصول على ما يصل إلى 250 مليون جرعة من لقاح كوفيد- 19 من شركة "هيبرا هيومن هيلث " الإسبانية للصناعات الدوائية.

وقالت ستيلا كرياكيديس مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي في بيان إن المفوضية وقعت العقد للاستعداد للخريف والشتاء.

وذكرت المفوضية أن الدول المشاركة في اتفاق الشراء المشترك مع "هيبرا" يمكنها التبرع بلقاحات لدول أخرى أقل ثراء إذا رغبت.

يشار إلى أن اللقاح، الذي تتم مراجعته حاليا في وكالة الأدوية الأوروبية، مصمم كجرعة معززة للأشخاص فوق سن 16 عاما الذي تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بالفعل.

وأوضحت المفوضية أنه بمجرد أن يحصل اللقاح على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن تشتري دول الاتحاد الأوروبي اللقاحات من خلال إطار العمل المتفق عليه مع شركة "هيبرا".