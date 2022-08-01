إسرائيل تصادق على إقامة منطقة صنـاعية مع الأردن

المصدر: تل أبيب ■ وكالات

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على تسريع تنفيذ مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء يائير لابيد على موقع «فيس بوك» عنه القول: «بعد 28 عاماً من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام».

وقال إن «المبادرة ستجلب للدولتين فرص عمل، وستدفع علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وسترسخ السلام والصداقة بين الدولتين»، مضيفاً أنه تم استكمال التفاصيل الأخيرة لهذا المشروع خلال زيارته أخيراً للأردن.

ويتعلق المشروع بمنطقة صناعية مشتركة تقع بمحاذاة الحدود ستسمح لأصحاب المشروعات ولرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر. وستخلق مشروعات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية.

وعلقت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق ميراف ميخائيلي بالقول: «أرحب بكل إجراء من شأنه تحسين العلاقات مع المملكة الأردنية، إذ نعتبر الأردن شريكاً استراتيجياً له أهمية حاسمة في استقرار المنطقة برمتها».

تجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع «بوابة الأردن» كانت طُرحت خلال المحادثات التي أدت إلى إبرام معاهدة السلام في عام 1994.

من جهة أخرى، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تعليق طلعات التدريب لكل المقاتلات من طراز «إف 35» بسبب شبهة وجود خلل فني في منظومة كرسي القذف.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أمس عن الجيش أنه سيتم فحص كل الطائرات بعناية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في سلاح الجو إن الطلعات العملياتية لهذه الطائرات ستستمر حسب الضرورة.

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