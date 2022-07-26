واشنطن تعمل على تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة المقاتلات الأميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين في عام 2023 على قيادة مقاتلات أميركية من طراز "إف 15" و"إف 16".

وبحسب مزاعم المتحدث، إن هذه التدريبات تأتي كجزء من مبادرة أميركية تنص على تخصيص 100 مليون دولار أميركي للتدريب.

وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأميركي على مبادرة لتخصيص 100 مليون دولار لتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين على طائرات أميركية الصنع.

وقال إغنات "ليس لدينا معلومات تفيد بأن الطيارين يتم تدريبهم (بالخارج الآن). هناك قرار من قبل الحكومة الأميركية بتقديم 100 مليون دولار أميركي لتدريب الطيارين العسكريين في عام 2023. ربما سيحدث هذا في وقت سابق".

واعتبر المتحدث أن قيام أميركا بتخصص الأموال لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات الأميركية "تشير إلى نوايا جادة للولايات المتحدة الأميركية لتزويد نظام كييف بمقاتلات "إف-15" و"إف-16" وربما مقاتلات أخرى.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، قد قال أمس الاثنين، إن المطارات الأوكرانية يمكنها استقبال مقاتلات "إف-16" الأميركية بعد إجراء تحديثات وتعديلات على المطارات.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستمتد إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.

وأعلن لافروف أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تغيرت، موضحا أنها الآن لا تقتصر على تحرير دونيتسك ولوغانسك فقط، وإنما تشمل عدة مناطق من بينها مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

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