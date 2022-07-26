ألمانيا تعلن تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سلمت أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" إلى جانب القطع المدفعية الثلاثة من طراز "هاوتزر".

وقالت السياسية، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "تم توريد قاذفات الصواريخ المتعددة طراز مارس 2 التي تم الوعد بها وثلاث قطع أخرى من مدافع هاوتزر 2000".

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف أعلن أمس الاثنين وصول أول ثلاث قطع من دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد من ألمانيا كما أعلن عن تسلم عشرات آلاف من طلقات الذخيرة.

من جانبها، قالت لامبرشت إن عدد مدافع جيبارد المضادة للطائرات التي تم تسليمها، وصل في الوقت الراهن إلى خمس، وأشارت إلى أن أوكرانيا ستحصل من قطاع الصناعة في بلادها على 30 قطعة من أنظمة جيبارد بالإضافة إلى نحو 60 ألف طلقة ذخيرة معظمها من الجيش الألماني.

ويمكن لنظام الصواريخ المدفعية المتوسطة طراز "مارس" أن يطلق صواريخ ذات طريقة عمل مختلفة منها، على سبيل المثال، صواريخ موجهة بنظام جي بي إس أو صواريخ لإطلاق الألغام لإغلاق أجزاء من أراض. ويمكن تركيب بطاريات الإطلاق التي تصل حمولتها القتالية إلى 12 صاروخا على مركبات مجنزرة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت لامبرشت أن قطاع الصناعة سيزود أوكرانيا في سبتمبر المقبل برادار لتحديد موقع المدفعية طراز كوبرا وذلك استكمالا لهذه الأنظمة، وقالت الوزيرة إن العقد تم توقعيه بالفعل، والآن يبدأ تدريب الجنود الأوكرانيين على هذا النظام شديد التعقيد.

وذكرت الوزيرة الألمانية أنه من المنتظر أيضا البدء في التدريب على النظام المضاد للطائرات طراز إيريس-تي إس إل إم في غضون أيام قليلة، وقالت إن الشركة المصنعة ستتمكن من توريد هذا النظام إلى أوكرانيا في الخريف.

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