زوجة زيلينسكي تلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي بعد غد

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاء كلمة أمام أعضاء الكونغرس الأميركي في واشنطن بعد غد الأربعاء.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها تدعو كل أعضاء مجلسها ومجلس الشيوخ - الغرفة الأخرى في الكونغرس (البرلمان) الأميركي - إلى الحضور لهذا الحدث في قاعة الاستماع بمركز الزائرين في مبنى الكابيتول.

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مقابلة زيلنيسكا اليوم.

وكانت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن قامت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا في مايو الماضي والتقت زيلينسكا أثناء ذلك.

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