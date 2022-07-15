إعادة فتح الحدود البرية التونسية الجزائرية (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما اليوم الجمعة بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية من معبر طبرقة شمال غرب تونس.

وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة كتب عليها "عاشت الأخوة الجزائرية التونسية".

وينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر تسعة منافذ حدودية بين البلدين وفقا للسلطات.

وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو.

وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في العام 2019 نحو 25% من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس.

ويراقب أعوان الجمارك داخل مراكز وثائق المسافرين ومنها وثائق تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

وفي العام 2019، زار تونس نحو ثلاثة ملايين جزائري، جاءوا للسياحة والعلاج وكذلك لزيارة أقاربهم وعائلاتهم.

وفي العام 2019 سجلت السياحة التونسية حركة لافتة إثر ركود استمر سنوات وشكل الجزائريون ثلث السياح القادمين وناهز عددهم 9 ملايين، حيث عبر من المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة ما بين 16 و17 ألف جزائري يوميا.

ويتوجه السياح الجزائريون غالبا إلى المناطق السياحية على غرار سوسة والحمّامات (شرق).

والحدود البرية بين البلدين كانت مغلقة منذ العام 2020 وكان يسمح فقط للحالات الطارئة والبضائع بالعبور.

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