رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأشاد جلالة ملك البحرين خلال الاتصال بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ جسور الشراكة و الحوار و العلاقات الفاعلة و المتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

وثمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مضمون الكلمة التي وجهها سموه اليوم خلال القنوات التلفزيونية والتي عبرت عن السياسة الحكيمة للدولة.

وأعرب جلالته عن أصدق تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار والنماء و الأمن والاستقرار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على دوره وجهوده المستمرة في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنيا لشعب مملكة البحرين مزيدا من الرفعة والرخاء والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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