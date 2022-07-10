وكالة الطاقة الذرية ترى تقدما في تخصيب ايران لليورانيوم

المصدر: فيينا - أ ف ب

سجلت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدما تقنيا جديدا في تخصيب اليورانيوم مع سعيها لتطوير برنامجها النووي وسط تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تم تحديثها مؤخرا باستخدام اجهزة متطورة.

وتسهل التقنيات الجديدة عملية تخصيب اليورانيوم، كما تتيح لإيران التحول إلى مستويات مختلفة من التخصيب.

وقال رافاييل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريره إنه تم التحقق من التغييرات في المنشأة الواقعة تحت الجبال في جنوب العاصمة الإيرانية.

وكانت ايران قد أعلنت في يناير 2021 إنها تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في فوردو، وهو مستوى يتجاوز بكثير نسبة 3.67 بالمئة المتفق عليها بموجب اتفاق 2015.

وبعد أشهر عدة تم تخصيب يورانيوم بنسبة 60 بالمئة في منشأة أخرى، في حين أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90 بالمئة.

وتنفي طهران بشكل مستمر نيتها صنع سلاح نووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة الى التخلي عن العديد من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وأجرت إيران محادثات مباشرة مع الأطراف المتبقية في الاتفاق وأخرى غير مباشرة مع الولايات المتحدة في محاولة لإحيائه، لكنها وصلت جميعها إلى طريق مسدود منذ مارس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news