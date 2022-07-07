بي.بي.سي: اختيار مجلس وزراء جديد لبريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

قال كريس ماسون، المحرر السياسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، على تويتر، إنه تم اختيار فريق حكومي بريطاني كامل، وذلك قبيل الاستقالة المتوقعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان كريس ماسون، قد قال إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم" بينما قال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن جونسون سيخاطب مواطنيه في وقت لاحق الخميس.

وأوضح ماسون أن جونسون "سيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف"، موضحا أن انتخاب رئيس تنفيذي لحزب المحافظين سيتم هذا الصيف وسيتولى الفائز رئاسة الحكومة خلفا لجونسون بحلول أكتوبر.

وتعليقًا على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".

يأتي ذلك بينما أعلن أكثر من خمسين من أعضاء الحكومة بينهم خمسة وزراء استقالتهم منذ الثلاثاء، في تحرك جماعي غير مسبوق في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

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