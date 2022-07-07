زيلينسكي يعلن عن حالة تأهب جوي فوق أوكرانيا بأكملها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي فوق أوكرانيا بأكملها تقريبًا الليلة الماضية، مما أثار قلق المدنيين.

في غضون ذلك، أعطى البرلمان الروسي موافقته المبدئية على الإجراءات التي تضع الاقتصاد الروسي في وضعية الحرب.

وأصبحت سلافيانسك، وهي مدينة في دونيتسك وجدت نفسها على خط المواجهة مع تقدم القوات الروسية، محور العدوان الروسي في الأيام الأخيرة.

وحث عمدة المدينة المدنيين على الإخلاء بأسرع ما يمكن مع اقتراب القوات الروسية من المدينة.

وقُصف الإثنين سوق في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وحولت روسيا اهتمامها إلى الاستيلاء على المزيد من أجزاء منطقة دونيتسك في دونباس، بعد أن استولت بالفعل على مقاطعة لوهانسك المجاورة.

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