موجة الاستقالات الاحتجاجية مستمرة...بوريس جونسون: سأبقى رئيسا للوزاء

المصدر: رويترز

على الرغم من تواصل موجة الاستقالات الاحتجاجية على قيادة رئيس الوزراء البريطاني إلا بوريس جونسون أكد إنه سيبقى رئيسا للوزراء وذلك ردا على أسئلة من نواب حزبه في لجنة برلمانية وسط دعوات متزايدة لاستقالته، وردا على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان سيظل رئيسا للوزراء غدا، أجاب جونسون قائلا "بالطبع".

وأكد جونسون أنه سيقف في مواجهة أي محاولة من المتمردين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه للإطاحة به، قبل اجتماع في وقت لاحق من اليوم الأربعاء من المقرر أن يناقش فيه أعضاء حزب المحافظين إجراء تصويت جديدة على الثقة في قيادة جونسون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جاري سامبروك، عضو لجنة 1922 واسعة النفوذ بحزب المحافظين، التي تنظم عمليات التصويت على الثقة في رئيس الحزب في مجلس النواب اليوم أنه لا بد "أن يتحمل المسؤولية ويستقيل".

ومن المحتمل أن يتم إجراء تصويت الأسبوع المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع حيث ستجتمع لجنة 1922 في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مستقبل جونسون.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء أنه سيتصدى لأي تصويت ضد الحكومة، وأنه واثق من الفوز.

واستمرار لموجة الاستقالات احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، استقال النائب السابق عن حزب المحافظين البريطاني مارك لوجان من منصبه كأمين برلماني خاص لمكتب أيرلندا الشمالية، لينضم بذلك إلى مجموعة من الاستقالات احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال لوجان في رسالة إلى جونسون "يجب أن نواجه ونحترم الواقع الذي يحدق في وجوهنا".

كما استقالت وكيلة الوزارة البريطانية لشؤون الحماية راشيل ماكلين من منصبها اليوم الأربعاء لتصبح أحدث مسؤول حكومي يتنحى احتجاجا على قيادة جونسون، وأمس اسثقال وزير المالية، ريشي سوناك قائلا إنه توصل إلى نتيجة مفادها "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

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