فرنسا تتوقع أكثر من 200 ألف إصابة بكوفيد خلال 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون خلال جلسة في الجمعية الوطنية الثلاثاء أن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا «ستتخطى مئتي ألف».

وقال الوزير في مستهل نقاش بشأن قانون حول الأمن الصحي إن الموجة السابعة من التفشي الوبائي «تشهد في الأيام الأخيرة تزايدا» وسجّلنا ما معدّله نحو 120 ألف إصابة (في اليوم) في الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية مئتي ألف إصابة هذا المساء".

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