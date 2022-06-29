بايدن يعلن توسيع الوجود العسكري الأميركي في أوروبا

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن توسيعا بعيد المدى للوجود العسكري الأميركي في أوروبا.

وقال بايدن، خلال حديث للإعلام، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، على هامش قمة قادة الحلف المنعقدة في مدريد، :"سنعمل على التأكد من أن الناتو جاهز لمواجهة التهديدات من كافة الاتجاهات، برا وجوا وبحرا".

وأشار بايدن إلى خطط لزيادة نشر القوات الأميركية في دول البلطيق، ونشر سربين من مقاتلات إف 35 الأميركية في بريطانيا، إلى جانب دفاعات جوية إضافية في إيطاليا وألمانيا.

كما أعلن بايدن إنشاء مقر دائم للفيلق الخامس بالجيش الأميركي في بولندا.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار أميركي بزيادة عدد المدمرات الأميركية المتمركزة في بلدة روتا الإسبانية من أربعة إلى ستة.

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