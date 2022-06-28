بيان قمة السبع: لن نسمح لبوتن بالانتصار وسنرفع كلفة الحرب

المصدر: موقع الإمارات اليوم ووكالات

شدد المستشار الألماني أولاف شولز، في البيان الختامي لمجموعة السبع "جي 7"، على "عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالانتصار".

وتعهّدت كبرى القوى الصناعية في العالم جعل روسيا تدفع ثمن باهظا لغزوها أوكرانيا، وفق ما أكد المستشار الألماني أولاف شولز، الثلاثاء، قائلا "يجب ألا يسمح لبوتين بأن ينتصر".

وقال في مؤتمر صحافي أعقب قمة المجموعة: "تقف مجموعة السبع صفا واحدا في دعمها لأوكرانيا".

وأضاف محذرا: "سنواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتن ونظامه".

وحضّت دول مجموعة السبع الصناعية المجتمعة في بافاريا في ألمانيا، الثلاثاء البلدان والشركات التي تملك "مخزونات غذائية كبيرة" على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتعهّدت بتقديم 4.5 مليار دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وقالت مجموعة السبع في بيان: "نطلب من كافة شركائنا الذين يملكون مخزونات غذائية كبيرة، وكذلك من القطاع الخاص، جعل الطعام متوفرا بدون الإضرار بالسوق".

ودعت: "جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل إضافي".

وكرّرت مجموعة السبع "نداءها العاجل إلى روسيا كي توقف بدون شروط، حصارها للمرافئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وتدميرها للبنى المرفئية ووسائل النقل الرئيسة وصوامع الحبوب ومحطاتها، واستيلائها غير القانوني على منتجات ومعدّات زراعية في أوكرانيا وكافة الأنشطة الأخرى التي تعيق الإنتاج وتصدير الإنتاج والصادرات الأوكرانية للمواد الغذائية".

وقالت المجموعة إن "هذه الأفعال لا يمكن سوى اعتبارها كاعتداء ذات دافع جيوسياسي ضد الأمن الغذائي العالمي".

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