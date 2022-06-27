قتيل و5 جرحى في هجوم بسكين على مأوى لطالبي اللجوء في ألمانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طعن مهاجم عدة أشخاص بسكين داخل مأوى لطالبي اللجوء في جنوبي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة آخرين على الأقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن المهاجم، الذي ورد أنه من سكان الملجأ، طرق أبواب غرف المبنى - الواقع في مدينة كريسبرون المطلة على بحيرة كونستانس، و عندما فتح السكان الأبواب، شرع في طعنهم.

وتوفي رجل متأثرا بجراحه فورا، ونقل خمسة مصابين آخرين إلى مستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وكانت إصابة أحدهم حرجة.

ولم يتضح ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

واحتجزت الشرطة رجلا، لم تذكر اسمه تماشيا مع سياسة الخصوصية الألمانية، أمام مأوى طالبي اللجوء.

وتواجد خبراء الطب الشرعي في مكان الحادث صباح الاثنين للتحقيق.

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