بيان رئاسي مصري حول زيارة أمير قطر إلى القاهرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستقبل مساء اليوم الجمعة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان مصدر دبلوماسي، قد أكد أن الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، سيبدأ اليوم، زيارة رسمية إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لأمير قطر إلى القاهرة، كما تعد الأولى إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام.

وذكر مصدر دبلوماسي، تفاصيل زيارة أمير قطر إلى مصر، يومي الجمعة والسبت، موضحا أنها تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وأكد المصدر، أنه سيتم إطلاق مجلس أعمال مصري - قطري مشترك، سيتكون من رجال أعمال، سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

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