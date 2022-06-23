عنزة أوكرانية تتسبب بانفجار قنابل في جنود روس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في حادثة قد تكون الأغرب منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تسببت عنزة بإصابة عدد من الجنود الروس بعد أن فجرت "عن غير قصد" قنابل يدوية كانت مثبتة على أسلاك شائكة وضعها الجنود الروس كنوع من الحماية.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية إن القوات التابعة للكرملين أصيبت بعد أن "فجرت نفسها"، في إشارة إلى انفجار القنابل التي وضعتها القوات الروسية بنفسها، حسبما نقلت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الجنود الروس بتركيب قنابل يدوية مثبتة حول محيط مستشفى محلي ووضعوا أسلاكا شائكة بشكل دائري لحماية أنفسهم في قرية كينسكي روزدوري في زابوريجيا.

ولكن بعد فترة وجيزة من نصب "المصيدة" تجولت عنزة هاربة من مزرعة قريبة باتجاه المستشفى وتسببت بقطع سلك أدى إلى انفجار العديد من تلك القنابل وإصابة عدة جنود روس.

تأتي هذه الحادثة الغريبة، في الوقت الذي حث فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تسريع شحنات الأسلحة الثقيلة لمواجهة روسيا في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو الخميس "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر بسرعة أكبر".

وقال إن الهجمات الجوية والمدفعية الضخمة التي تشنها موسكو تهدف إلى تدمير منطقة دونباس بأكملها.

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