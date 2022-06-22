أردوغان ومحمد بن سلمان يعقدان لقاءً ثنائياً استعراضا خلاله العلاقات الثنائية

المصدر: أنقرة - واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وفور وصول ولي العهد السعودي إلى المجمع الرئاسي أقيمت مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر ولي العهد السعودي عن الشكر والتقدير للرئيس التركي على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أردوغان، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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