روسيا «تسيطر بشكل كامل» على توشكيفكا شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

بات الروس «يسيطرون بشكل كامل» على بلدة توشكيفكا الواقعة على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية الثلاثاء.

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو «بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا»، مشيرًا إلى أن «الضغط مستمرّ» على خطّ الجبهة حيث «معركة دونباس مستعرة».

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