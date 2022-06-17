بوتين يؤجل كلمته بسبب هجمات سيبرانية على منتدى سان بطرسبرغ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأجيل كلمته المرتقبة اليوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بسبب هجمات سيبرانية قوية على أنظمة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2022. بحسب وسائل اعلام روسية.

وكان من المنتظر أن يلقي الرئيس الروسي كلمته خلال دقائق في تمام الساعة الثانية بتوقيت موسكو من بعد ظهر اليوم، حيث من المتوقع أن تتناول الكلمة بشكل رئيسي الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل تأثير الأحداث السياسية، وكيفية تعامل الاقتصاد الروسي مع التحديات التي تواجهه في ظل المظاهر العدائية من قبل الغرب.

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