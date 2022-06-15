رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصةً المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق سموه والرئيس التونسي إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news