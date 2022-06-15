‎الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في بوركينا فاسو

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة بوركينا فاسو وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

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