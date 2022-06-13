تركيا تشدّد تصاريح الإقامة للأجانب في مناطق معيّنة

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده ستشدد شروط تصاريح الإقامة للأجانب، بمن فيهم السوريون، في مناطق معينة اعتباراً من الشهر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء وسط استياء شعبي متزايد تجاه المهاجرين.

وتضم تركيا واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، بمن في ذلك أكثر من 3.7 ملايين شخص من سورية.

وأعلنت البلاد للمرة الأولى في فبراير أنه لن تقبل الأجانب، بمن فيهم السوريون، للإقامة في المناطق التي يمثل فيها السكان الأجانب أكثر من ربع المجموع. وتم الآن تعديل هذه الحصة إلى 20%. وقال صويلو إن ذلك يعني أن تصاريح الإقامة الجديدة لن تصدر بعد الآن في نحو 1200 حي في جميع تركيا.

وقال إن تركيا لن تسمح للسوريين بزيارة عائلاتهم في سورية خلال عطلة عيد الأضحى.

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