مساعدة وزير الخارجية الأميركي تؤكد التزام إدارة بايدن بحل الدولتين

المصدر: رام الله - د ب أ

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف اليوم السبت، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين.

وقالت ليف لدى لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله إن مهمة وفدها إلى المنطقة التحضير لزيارة "بايدن الذي يرغب في لقاء عباس وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأميركية وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي".

وأعربت ليف بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حرص الإدارة الأميركية على خلق البيئة المناسبة وبهدف إعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، بحث "آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية.



وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاجتماع مطالبته بإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن والقنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس اللذين أغلقا في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفاد مكتبه في بيان.

كما ناقش عباس وليف التي بدأت السبت زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، "العلاقات الأميركية-الفلسطينية والمساعدات الأميركية للفلسطينيين وتوطيد العلاقات" وفق ما أوردت الخارجية الأميركية في بيان بالعربية نشرته على حسابها في تويتر.

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