سجال بين وزيري دفاع أميركا والصين بشأن تايوان

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

تواجه وزيرا الدفاع الصيني والأميركي بشأن تايوان خلال أول محادثات مباشرة بينهما الجمعة، إذ توعدت بكين بـ"سحق" أي "مخطط للاستقلال" في الجزيرة بينما حضتها واشنطن على الامتناع عن أي خطوات "مزعزعة للاستقرار".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الصيني وي فنغي إن على الصين "الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

بدوره، تعهّد وي بأن الصين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.

على صلة أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان الجمعة أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، وذلك في أعقاب اجتماع بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي.

ونقل المتحدث عن وزير الدفاع الصيني قوله خلال لقاء مع نظيره الأميركي "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر".

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