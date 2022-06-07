مصر.. حالة طلاق كل دقيقتين وربع مليون في السنة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اللواء خيرت بركات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة "صدى البلد"، إن الجهاز يصدر نشرة خاصة بالزواج والطلاق، موضحًا أن أهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 تكشف أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، أما بيانات الطلاق في عام 2020 جاءت بنحو 222 ألف حالة، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، مضيفا وفقا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، حوالي 25 حالة في الساعة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر.

وعلقت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق بالمجتمع المصري، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على حدوث حالة طلاق كل دقيقتين في مصر، وفقا لبيانات عام 2020 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقالت مدير مشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية في وزارة التضامن، لموقع "القاهرة 24"، إن مشروع مودة يعتمد في منهجية عمله على المؤشرات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي أظهرت أن 12% من حالات الطلاق التي وقعت بعام 2020 حدثت خلال العام الأول من الزواج، وبسبب ظاهرة الطلاق المبكر تلك نعمل كمشروع على فئة الشباب المقبل على الزواج، مردفة بـ: بسبب ظاهرة الطلاق المبكر عملنا كمشروع على تدعيم الشباب المقبل على الزواج، لفهم مفهوم الزواج الواقعي والجاهزية النفسية للقرار، فنحن نقدم المهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة بشريك حياة وفهم احتياجات كل طرف.

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