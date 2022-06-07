"سانا": أهالي قرية سورية يطردون رتلا عسكريا أميركيا بالقامشلي

المصدر: دمشق - د ب أ

قام سوريون ، بمساندة حاجز للجيش السوري، بالتصدى لرتل عسكري تابع للقوات الأميركية حاول الدخول إلى قرية حامو بريف القامشلي وطردوه من المنطقة وأجبروه على العودة، وفق الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن عدد من أهالي القرية قولهم إن "الرتل، الذي يضم ست مدرعات عسكرية، حاول الدخول إلى القرية مدعوما بحوامتين للاحتلال في الأجواء فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة".

وأشاروا إلى أن "أهالي القرية أحرقوا العلم الأميركي على الطريق الدولي أمام الرتل مرددين هتافات التأييد للجيش السوري وتنديداً بوجود القوات الأميركية".

ووفق الوكالة، "طرد أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش السوري في 31 من الشهر الماضي رتلاً عسكرياً أميركيا ترافقه سيارة دفع رباعي تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) من محيط قريتهم".

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