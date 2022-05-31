السعودية: القبض على رجلين ظهرا في فيديو وأحدهما يعتدي على امرأة

المصدر: الرياض - واس

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على مواطنين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو، وأحدهما يعتدي على امرأة في أحد أحياء مدينة الرياض.

وتَبيَّنَ من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المُعْتَدَى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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