‎الإمارات تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية تكساس الأميركية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء من الطلاب والمدرسين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الأمريكية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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