الإمارات تتضامن مع الهند وبنغلاديش وتعزّي في ضحايا الفيضانات

المصدر: أبوظبي - وام

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند وجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقتين في ضحايا موجة الفيضانات التي ضربت البلدين، وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص وإجلاء مئات الآلاف، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند والشعب الهندي الصديق وإلى حكومة بنغلاديش والشعب البنغلاديشي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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